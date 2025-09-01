Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Vremea în Dâmbovița – Zi caldă și plăcută

Dâmbovița, 1 septembrie 2025 – Locuitorii județului Dâmbovița se pot bucura astăzi de o zi caldă și predominant frumoasă, cu temperaturi care vor ajunge la 27 de grade Celsius, potrivit prognozei meteorologice de pe Vremea Dâmbovița.

Condiții meteorologice pentru astăzi

Ziua de 1 septembrie 2025 debutează cu un cer noros în județul Dâmbovița, însă condițiile generale se anunță favorabile pentru activitățile zilnice. Temperatura minimă înregistrată în cursul dimineții este de 15°C, în timp ce maximele vor atinge 27°C în orele de după-amiaza.

Specialiștii meteorologi indică o probabilitate foarte scăzută de precipitații, de doar 8%, ceea ce înseamnă că zilele va fi aproape în totalitate uscată. Umiditatea relativă se situează la 77%, conferind o senzație de căldură moderată.

Vântul va sufla cu intensitate redusă, cu viteze de până la 10 km/h, fără să perturbe activitățile exterioare. Indicele UV se ridică la valoarea 6, ceea ce impune măsuri minime de protecție solară, mai ales în intervalul orar de vârf.

Evoluția temperaturii pe parcursul zilei

Prognoza pe ore arată o evoluție tipică pentru această perioadă a anului. Dimineața, la ora 8:00, termometrele vor indica 15°C, cu cer parțial noros. Temperatura va crește treptat, ajungând la 27°C între orele 16:00 și 17:00, momentul cel mai cald al zilei.

Seara aduce o răcorire graduală, cu temperaturi de 25°C la ora 19:00 și 21°C la ora 21:00. Noaptea se anunță senină, cu valori minime de 15°C înregistrate în prezorii zilei următoare.

Perspective pentru mâine

Ziua de 2 septembrie promite condiții și mai favorabile, cu cer parțial noros și temperaturi în creștere. Minimele vor rămâne la 15°C, dar maximele vor ajunge la 29°C. Important de menționat este că probabilitatea de precipitații scade la zero procente, iar umiditatea va fi mai redusă, de 64%.

Recomandări pentru populație

Meteorologii recomandă îmbrăcămintea lejeră pentru această zi, fiind ideală pentru plimbări, activități sportive sau evenimente în aer liber. Răsăritul soarelui este programat pentru ora 6:40, iar apusul la 19:55, oferind aproape 13 ore și jumătate de lumină naturală.

Condițiile meteorologice favorabile din această început de septembrie încurajează activitățile recreative și deplasările, făcând din această zi o ocazie perfectă pentru a petrece timpul în natură.

