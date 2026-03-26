România trece la ora de vară,ora 03:00 va deveni ora 04:00, ceea ce înseamnă că vom pierde o oră de somn

În noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie, ceasurile se dau înainte, iar românii vor dormi mai puțin cu o oră. Schimbarea aduce nu doar seri mai lungi, ci și provocări pentru organism, în special în primele zile de adaptare.

Ora de vară prelungește, însă lumina din a doua parte a zilei, ceea ce întârzie instalarea somnului și dereglează acest proces natural. Consecințele nu se limitează doar la oboseală, ci pot influența tensiunea arterială, ritmul cardiac și capacitatea de reacție, motiv pentru care, în această perioadă, se observă și o creștere a riscurilor în trafic.

Mutarea ceasului cu o oră înainte înseamnă, în realitate, mai puțin somn și un program care nu mai corespunde ritmului obișnuit al organismului.

În primele zile, mulți oameni resimt o scădere a energiei, dificultăți de concentrare și o stare generală de disconfort. Adaptarea nu se produce instant, iar specialiștii atrag atenția că această perioadă de tranziție trebuie gestionată atent, pentru a evita acumularea oboselii și scăderea randamentului zilnic.