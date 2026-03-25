Buna Vestire, sărbătorită în fiecare an pe 25 martie, este una dintre cele mai luminoase și pline de speranță zile din calendarul creștin

În tradiția populară românească, această zi este cunoscută și ca „Ziua Cucului”, pentru că se spune că atunci se aude pentru prima dată cântecul cucului, semn clar că primăvara și-a intrat pe deplin în drepturi. Oamenii ascultă cu atenție acest cântec, crezând că felul în care îl aud sau starea în care se află în acel moment le poate influența norocul pentru tot anul.

În dimineața acestei zile, credincioșii merg la biserică pentru a participa la slujbă și pentru a se ruga pentru sănătate, liniște și binecuvântare. În unele locuri, oamenii duc coșuri cu alimente pentru a fi sfințite, gest care simbolizează recunoștința și dorința de belșug. De asemenea, Buna Vestire este una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care este permis consumul de pește, considerat un simbol al vieții și al prosperității.

Totodată, oamenii obișnuiesc să hrănească păsările, crezând că acest gest le va aduce liniște și noroc în casă.

Ziua este trăită cu grijă și cu atenție la fiecare gest, pentru că există numeroase credințe legate de ea. Se spune că nu este bine să fii supărat sau să te cerți, deoarece starea din această zi se va reflecta asupra întregului an. De asemenea, munca este evitată, fiind considerată o zi de sărbătoare în care trebuie să te oprești și să te bucuri de liniște.

Un alt semn important este legat de vreme: dacă ziua este senină și frumoasă, anul va fi roditor și plin de bucurii. În schimb, dacă vremea este capricioasă, oamenii se așteaptă la un an mai dificil.

Buna Vestire rămâne o zi în care credința se împletește cu tradițiile, iar oamenii își deschid sufletul către lumină, speranță și începuturi n