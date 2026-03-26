Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au marcat ieri,  Ziua Poliției Române printr-o serie de activități dedicate atât cetățenilor, cât și personalului instituției, consolidând astfel relația cu comunitatea și promovând transparența în activitatea poliției.

Evenimentele s-au desfășurat în Piața Tricolorului din municipiul Târgoviște, unde a fost organizată o impresionantă expoziție de tehnică și autospeciale. Vizitatorii au avut ocazia să descopere echipamentele moderne utilizate zilnic de polițiști în misiunile lor și să afle mai multe despre modul în care acestea contribuie la siguranța comunității.

În paralel, publicul a putut participa la demonstrații de criminalistică, unde specialiștii au explicat metodele folosite pentru investigarea infracțiunilor. Totodată, au avut loc prezentări cu câini de serviciu, moment care a atras atenția copiilor și a tinerilor prezenți, dar și activități interactive menite să familiarizeze comunitatea cu rolul poliției în viața de zi cu zi.

Un moment important al zilei l-a reprezentat ședința festivă a Inspectoratului, în cadrul căreia au fost avansați în grad 92 de polițiști la termen, iar alți 16 – dintre care 8 agenți și 8 ofițeri – au fost promovați înainte de îndeplinirea stagiului minim, ca semn de apreciere pentru rezultatele obținute în activitatea profesională. Aceste promovări reprezintă recunoașterea efortului și profesionalismului polițiștilor care contribuie constant la siguranța cetățenilor din județul Dâmbovița.

Prin aceste activități, polițiștii dâmbovițeni au dorit să consolideze legătura cu comunitatea, oferind cetățenilor o imagine clară și transparentă asupra muncii pe care o desfășoară zilnic. Evenimentul a fost, totodată, un prilej de a aduce poliția mai aproape de oameni, de a răspunde întrebărilor și curiozităților acestora și de a promova valori precum respectul, profesionalismul și dedicarea în serviciul public.

Ziua Poliției Române reprezintă, în fiecare an, un moment de recunoaștere a meritelor polițiștilor, dar și o ocazie de a arăta comunității importanța colaborării dintre autorități și cetățeni pentru menținerea ordinii și siguranței în societate.