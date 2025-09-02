Anunț public

Comuna Conțești, prin Alexandrescu Georgeta Corina anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : „ Extindere rețea de distribuție apă în zona DN71, Comuna Conțești, județul Dâmbovița”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Conțești, satul Conțești și satul Crângași, str.Sf.Dumitru și strada 26 Octombrie.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.N.M.A.P. din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița și la sediul Comuna Conțești, prin Alexandrescu Georgeta Corina, judetul Dâmbovița, comuna Conțești, satul Conțești, str.Primăriei, nr.456, în zilele de luni – joi, între orele 9,00 – 16,00 și vineri între orele 9,00-13,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.N.M.A.P, jud. Dâmbovița.

Primar,

Ing. Alexandru Marian- Nicolae