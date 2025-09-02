Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Anunț public

By: Ziarul Dambovita

Date:

Comuna Conțești, prin Alexandrescu Georgeta Corina anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : „ Extindere rețea de distribuție apă în zona DN71, Comuna Conțești, județul Dâmbovița”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Conțești, satul Conțești și satul Crângași, str.Sf.Dumitru și strada 26 Octombrie.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.N.M.A.P. din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița și la sediul Comuna Conțești, prin Alexandrescu Georgeta Corina, judetul Dâmbovița, comuna Conțești, satul Conțești, str.Primăriei, nr.456, în zilele de luni – joi, între orele 9,00 – 16,00 și vineri între orele 9,00-13,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.N.M.A.P, jud. Dâmbovița.

Primar,

Ing. Alexandru Marian- Nicolae

Articolul precedent
Vremea în Dâmbovița – Zi caldă și plăcută
Articolul următor
Surprize uriașe în prima zi la Cupa Cartierelor Târgoviște!
Ziarul Dambovita
Ziarul Dambovita

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Ritualuri care ajuta tenul sa arate impecabil chiar si acasa

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Mulți oameni asociază răsfățul pielii cu vizitele la salon,...

Bărbat prins la volan, deși avea permisul suspendat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției Nr. 10 Poliție Rurală Petrești au oprit,  în jurul...

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea...

News

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Social 0
Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea...

Vremea în Dâmbovița – Zi caldă și plăcută

Social 0
Dâmbovița, 1 septembrie 2025 - Locuitorii județului Dâmbovița se pot...

© 2023 Ziarul Dâmbovița