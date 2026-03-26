Parlamentul României, a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced

O inițiativă legislativă susținută de femeile din PSD și de alte parlamentare din întreaga țară.

Legea aduce schimbări fundamentale în legislația românească, printre care:

– introducerea conceptului de femicid, definirea și măsurarea acestuia

– colectarea de date pentru o evaluare corectă a fenomenului

– instrumente de evaluare a riscului pentru instituțiile statului

– măsuri de prevenție și protecție pentru victime

– agresorul nu mai poate avea drept asupra moștenirii victimei

Deputatul inițiator a subliniat în intervenția sa că votul de ieri reprezintă un angajament pentru viață, siguranță, demnitate și dreptate.

Adoptarea acestei legi reprezintă un pas major în protejarea femeilor împotriva violenței și în combaterea unui fenomen care afectează profund societatea.