Alertă de incendiu în Târgoviște. Intervenție rapidă a pompierilor

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pompierii din Târgoviște au intervenit prompt pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Duiliu Zamfirescu

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. Flăcările s-au manifestat într-o cameră, unde au ars materiale textile.

O persoană a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, însă, din fericire, incendiul a fost stins complet fără alte victime.

Pompierii recomandă prudență și verificarea periodică a instalațiilor electrice și a surselor de foc din locuințe pentru prevenirea unor astfel de evenimente.

Roxana - Ionela Botea
