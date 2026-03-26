Jandarmeria Dâmbovița:Măsuri de ordine publică la meciul internațional de fotbal România U20 – Polonia U20

Jandarmii dâmbovițeni vor asigura măsurile de ordine publică, vineri, 27 martie a.c., începând cu ora 17:30, pe stadionul „Eugen Popescu” din Municipiul Târgoviște la partida internațională de fotbal din cadrul ELITE LEAGUE U20, dintre echipele ROMÂNIA U20 – POLONIA U20.

Spectatorii vor putea veni la eveniment începând cu ora 16.00, pe baza biletelor și invitațiilor puse la dispoziție de către Federația Română de Fotbal, care a comunicat că va deschide parțial arena sportivă, respectiv Tribuna 1.

Accesul în stadion, urmărirea măsurilor de securitate, îndrumarea și supravegherea persoanelor, în interiorul arenei sportive, potrivit legii, se realizează de către agenții societății de pază și protecție, contractată de organizator.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, partida de fotbal a fost declarată cu grad mediu de risc, fapt pentru care informăm participanții la spectacolul fotbalistic să aibă în vedere că pot fi supuși unor controale corporale preventive, în scopul împiedicării introducerii în stadion a materialelor sau obiectelor ce pot pune în pericol siguranța spectatorilor.

Conform prevederilor legale incidente, spectatorilor aflați în stare vădită de beție sau care comit fapte de dezordine înainte sau în timpul desfășurării jocului sportiv li se poate interzice accesul în incinta arenei sportive, putând fi și sancționați contravențional.

Se interzice introducerea în stadion a băuturilor alcoolice, materialelor pirotehnice interzise de lege ori a altor obiecte ce pot pune în pericol securitatea participanților la această competiție sportivă.

Pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv, recomandăm spectatorilor:

– să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porților, pentru a evita aglomerările la punctele de acces;

– să manifeste răbdare pe timpul verificărilor de securitate și acces, la intrarea în arena sportivă, precum și după terminarea partidei, la ieșirea din stadion;

– în arena sportivă să ocupe exclusiv locurile corespunzătoare înscrise pe documentele de acces (bilet/ invitație);

– părinții să supravegheze cu atenție sporită copiii;

– să respecte indicațiile agenților de securitate ai societății de pază și protecție contractată de organizator;

– să nu se implice în incidente sau conflicte care ar putea duce la tulburarea ordinii publice.

Bucurați-vă de spectacolul fotbalistic, în condiții de siguranță și fairplay!