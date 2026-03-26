Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) avertizează fermierii cu privire la interdicția arderii miriştilor și a vegetației pajiștilor permanente, în contextul apariției unor incendii de vegetație uscată la nivel național

Toți beneficiarii sprijinului financiar din partea APIA, acordat prin plăți directe și programe de dezvoltare rurală, trebuie să respecte standardele de condiționalitate GAEC 3 și GAEC 10:

GAEC 3 – interdicția de a arde miriștile și resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie, vreji, coceni, tulpini), cu excepția cazurilor justificate fitosanitar;

GAEC 10 – interdicția de a arde vegetația pajiștilor permanente, inclusiv vegetația uscată de pe pășuni și fânețe, resturile vegetale rămase după pășunat sau recoltarea fânului și vegetația invazivă sau dăunătoare.

Respectarea acestor norme contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la menținerea materiei organice în sol, esențială pentru sustenabilitatea agriculturii.

Pentru a consolida respectarea acestor standarde, APIA a încheiat un protocol de colaborare cu Garda Națională de Mediu (GNM) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Colaborarea vizează monitorizarea și controlul arderilor ilegale, precum și elaborarea de materiale informative (afișe, pliante, comunicate de presă) pentru diseminarea către fermieri.

În cazul în care o parcelă este afectată de incendiu din cauze necunoscute, fermierii trebuie să prezinte la centrul județean/local APIA documentele justificative, cum ar fi Procesul-verbal de intervenție IGSU sau sesizarea depusă la Poliție, pentru a evita sancțiuni. Neprezentarea acestor documente poate duce la aplicarea penalităților prevăzute de standardele GAEC 3 și GAEC 10.