Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L prin SC AFA SPECIAL LOGISTIC SRL pentru IONESCU CLAUDIU-CONSTANTIN anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către D.J.M. judetul Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului/ nu se supune evaluarii adecvate/ nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Extindere conducta si bransament gaze naturale’’, propus a fi amplasat în loc. Valea Voievozilor, str. Livada cu Pruni, nr. 19, jud. Dambovita.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul D.J.M. din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni -vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://djmdb.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a DJM. judetul Dambovita.