Valul de fenomene meteorologice severe care afectează județul Dâmbovița a produs avarii semnificative în rețeaua de alimentare cu energie electrică, lăsând zeci de mii de locuințe în întuneric

Potrivit datelor operative, 94 de localități sunt afectate, iar aproximativ 39.840 de consumatori casnici au rămas fără energie electrică. Situația este una de amploare, generată de ninsorile abundente, viscol și depunerile masive de zăpadă și gheață pe liniile aeriene de distribuție.

37 de echipaje intervin în teren

Pentru remedierea defecțiunilor, 37 de echipaje acționează în teren, intervenind în zonele unde rețeaua electrică a fost avariată de condițiile meteo extreme.

Operațiunile sunt îngreunate de:

drumurile acoperite de zăpadă;

accesul dificil în zonele izolate;

cablurile și stâlpii afectați de greutatea gheții;

viscolul persistent.

Autoritățile transmit că situația este în dinamică, iar echipele de intervenție depun eforturi susținute pentru realimentarea consumatorilor în cel mai scurt timp posibil.

Recomandări pentru populație

În contextul întreruperilor de energie electrică, cetățenii sunt sfătuiți:

să evite utilizarea improvizațiilor pentru încălzire sau iluminat;

să folosească cu prudență sursele alternative de energie;

să păstreze telefoanele încărcate, acolo unde este posibil;

să semnaleze eventualele cabluri căzute la pământ și să nu se apropie de acestea.

Evoluția fenomenelor meteo va influența ritmul intervențiilor, iar autoritățile monitorizează permanent situația din teren.

Județul rămâne sub impactul condițiilor severe de iarnă, iar efectele se resimt atât în infrastructura rutieră, cât și în sistemele de utilități.