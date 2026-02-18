Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Intervenții masive pentru deszăpezire în municipiul Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Ninsorile abundente căzute pe parcursul întregii nopți, pe fondul avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, au determinat mobilizarea amplă a administrației locale din Târgoviște.

Pentru menținerea drumurilor practicabile intervin:

25 de utilaje de deszăpezire;

aproximativ 130 de angajați din cadrul:

Direcției de Salubritate;

SC Eco-Sal SRL;

Municipal Construct SA.

La această oră, circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Autoritățile transmit că se intervine în toate cartierele orașului, însă activitatea este îngreunată de cantitățile mari de zăpadă, care necesită nu doar îndepărtare, ci și evacuare.

 Numere utile pentru cetățeni

În caz de urgență, târgoviștenii pot apela:

0731.316.716 / 0245.217.134 – Dispecerat Direcția de Salubritate

0245.921 / 0731.327.436 – Dispecerat Poliția Locală

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și adaptarea vitezei la condițiile de drum, în contextul precipitațiilor care continuă.

În contextul avertizării meteorologice pentru județul Dâmbovița, jandarmii montani transmit sfaturi importante pentru siguranța celor care aleg să se deplaseze la munte
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

