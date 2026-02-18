Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
By: Roxana - Ionela Botea

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat luni, 16 februarie 2026, că rata anuală a inflației a rămas ridicată, la 9,62%, ușor sub nivelul de 9,69% înregistrat în decembrie 2025. O noutate importantă este că, începând cu ianuarie 2026, jocurile de noroc sunt incluse în calculul indicelui prețurilor de consum (IPC), înregistrând o scumpire de 2,6% față de decembrie.

Alimentele și serviciile cu cele mai mari creșteri

Cafeaua s-a scumpit cu 24,66% față de ianuarie 2025.

Fructele proaspete au crescut cu 17,14%, iar conservele de fructe cu 12,75%.

Alte majorări semnificative: lapte (+10,95%), pâine (+9,91%), carne de bovine (+11,99%), ouă (+13,06%).

La băuturi, berea s-a scumpit cu 7,37%, iar vinul cu 6,16%.

Serviciile au înregistrat, de asemenea, creșteri importante:

Bilete CFR +24,40%, servicii de igienă și cosmetică +17,75%, reparații auto +14,67%, chirii +8,27%, asistență medicală +13,16%.

Mărfuri nealimentare și energie

Electricitatea s-a majorat cu 59,33% după eliminarea schemei de plafonare.

Creșteri mai moderate au fost la energie termică (+15,61%), cărți și reviste (+10,10%), detergenți (+9,10%) și tutun (+7,25%).

Medicamentele și combustibilii au crescut cu 4,09% și respectiv 3,46%.

Economiștii avertizează că menținerea inflației ridicate poate avea efecte semnificative asupra puterii de cumpărare și bugetelor familiilor, iar monitorizarea atentă a prețurilor rămâne esențială în următoarele luni.

Valul de fenomene meteorologice severe care afectează județul Dâmbovița a produs avarii semnificative în rețeaua de alimentare cu energie electrică, lăsând zeci de mii de locuințe în întuneric
Asigurare de până la trei ori mai scumpă pentru șoferii cu malus maxim
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

