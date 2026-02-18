Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat luni, 16 februarie 2026, că rata anuală a inflației a rămas ridicată, la 9,62%, ușor sub nivelul de 9,69% înregistrat în decembrie 2025. O noutate importantă este că, începând cu ianuarie 2026, jocurile de noroc sunt incluse în calculul indicelui prețurilor de consum (IPC), înregistrând o scumpire de 2,6% față de decembrie.

Alimentele și serviciile cu cele mai mari creșteri

Cafeaua s-a scumpit cu 24,66% față de ianuarie 2025.

Fructele proaspete au crescut cu 17,14%, iar conservele de fructe cu 12,75%.

Alte majorări semnificative: lapte (+10,95%), pâine (+9,91%), carne de bovine (+11,99%), ouă (+13,06%).

La băuturi, berea s-a scumpit cu 7,37%, iar vinul cu 6,16%.

Serviciile au înregistrat, de asemenea, creșteri importante:

Bilete CFR +24,40%, servicii de igienă și cosmetică +17,75%, reparații auto +14,67%, chirii +8,27%, asistență medicală +13,16%.

Mărfuri nealimentare și energie

Electricitatea s-a majorat cu 59,33% după eliminarea schemei de plafonare.

Creșteri mai moderate au fost la energie termică (+15,61%), cărți și reviste (+10,10%), detergenți (+9,10%) și tutun (+7,25%).

Medicamentele și combustibilii au crescut cu 4,09% și respectiv 3,46%.

Economiștii avertizează că menținerea inflației ridicate poate avea efecte semnificative asupra puterii de cumpărare și bugetelor familiilor, iar monitorizarea atentă a prețurilor rămâne esențială în următoarele luni.