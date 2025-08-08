Urs semnalat în comuna Pucheni, sat Merișoare, mesaj RO-Alert transmis populației

Autoritățile au fost sesizate cu privire la prezența unui animal sălbatic – urs în comuna Pucheni, satul Merișoare, județul Dâmbovița.

La fața locului s-au deplasat de urgență efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița, precum și o autospecială de stingere din cadrul Gărzii de Intervenție Voinești, pentru a verifica situația și a lua măsurile necesare în vederea protejării populației.

Pentru informarea rapidă și protecția locuitorilor din zonă, a fost emis și un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert, în care cetățenii au fost sfătuiți să rămână în locuințe și să evite deplasările în zonele împădurite sau izolate.

Autoritățile monitorizează zona și recomandă prudență maximă.