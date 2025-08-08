Soarele nu iartă, protejează pielea copilului tău cu cremă cu factor de protecție solară

Copiii au o piele mult mai sensibilă decât adulții, ceea ce îi face extrem de vulnerabili la efectele nocive ale razelor ultraviolete. De aceea, protecția solară nu este un moft, ci o necesitate esențială pentru sănătatea celor mici.

Crema cu SPF acționează ca o barieră eficientă împotriva arsurilor solare și a daunelor pe termen lung. Aplicată zilnic, mai ales în sezonul cald, aceasta ajută la prevenirea unor afecțiuni grave ale pielii.

Nu uita: chiar și în zilele înnorate, radiațiile UV pot afecta pielea.

Alege produse adaptate vârstei copilului, aplică-le corect și reînnoiește protecția la fiecare două ore sau după baie.