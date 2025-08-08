Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Acțiuni de control în fitofarmacii și depozite

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) continuă acțiunile de control în fitofarmacii și depozite din întreaga țară, urmărind respectarea legislației în domeniul comercializării și depozitării produselor de protecție a plantelor.

 Inspectorii ANF au verificat toți operatorii economici înregistrați care desfășoară activități în acest sector.

 În cadrul controalelor, inspectorii au verificat:condițiile de depozitare a produselor;trasabilitatea și proveniența acestora; etichetarea corectă și conformă cu reglementările în vigoare; documentele obligatorii pentru comercializare; respectarea normelor de siguranță pentru protecția operatorilor și a mediului.

 În două dintre cazuri, au fost constatate nereguli care au dus la aplicarea unor sancțiuni contravenționale.

ANF transmite că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, ca parte a eforturilor de a menține un cadru sigur, transparent și conform cerințelor europene în domeniul fitosanitar.

Scopul acestor controale este protejarea culturilor agricole, a consumatorilor și a mediului înconjurător.

Articolul precedent
Târgoviște devine din nou capitala muzicii clasice, Festivalul „Belcanto” își așteaptă participanții
Articolul următor
Urs semnalat în comuna Pucheni, sat Merișoare, mesaj RO-Alert transmis populației
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

COȘMAR PENTRU TÂRGOVIȘTEANUL ANDREI VLAD

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Aktobe, formația portarului Andrei Vlad (26 de ani), a...

NOI REZULTATE D EXCEPȚIE LA RADIO ORIENTARE

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Performanță de excepție pentru sportivii CSM Târgoviște la Cupa...

O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care...

Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Administrația publică locală târgovișteană a promovat un nou proiect...

News

O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Social 0
Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care...

Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște

Social 0
Administrația publică locală târgovișteană a promovat un nou proiect...

Incendiu de vegetație uscată în localitatea Românești: Intervenție promptă a pompierilor de la Potlogi

Social 0
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în localitatea...

© 2023 Ziarul Dâmbovița