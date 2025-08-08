Acțiuni de control în fitofarmacii și depozite

Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) continuă acțiunile de control în fitofarmacii și depozite din întreaga țară, urmărind respectarea legislației în domeniul comercializării și depozitării produselor de protecție a plantelor.

Inspectorii ANF au verificat toți operatorii economici înregistrați care desfășoară activități în acest sector.

În cadrul controalelor, inspectorii au verificat:condițiile de depozitare a produselor;trasabilitatea și proveniența acestora; etichetarea corectă și conformă cu reglementările în vigoare; documentele obligatorii pentru comercializare; respectarea normelor de siguranță pentru protecția operatorilor și a mediului.

În două dintre cazuri, au fost constatate nereguli care au dus la aplicarea unor sancțiuni contravenționale.

ANF transmite că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, ca parte a eforturilor de a menține un cadru sigur, transparent și conform cerințelor europene în domeniul fitosanitar.

Scopul acestor controale este protejarea culturilor agricole, a consumatorilor și a mediului înconjurător.