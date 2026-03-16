Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Un accident rutier în lanț a blocat traficul pe DN 72, în localitatea Lucieni, după ce patru autoturisme s-au ciocnit într-o coliziune față-spate

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Târgoviște, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

În urma accidentului, o femeie de 51 de ani, pasageră într-unul dintre autoturisme, a fost rănită și a primit asistență medicală la fața locului, fiind ulterior transportată la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

Polițiștii au identificat conducătorii auto implicați: patru bărbați cu vârste între 30 și 66 de ani. Aceștia urmează să fie verificați în continuare pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului.

Pe durata intervenției, echipajele au asigurat măsuri de prevenire a incendiilor și fluidizarea traficului, pentru a evita alte incidente.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită pe DN 72 și să respecte semnalizarea rutieră.

Articolul precedent
Timp de patru ore, în intervalul 14:00–18:00, polițiștii Serviciului Rutier și ai formațiunilor rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, au desfășurat o acțiune cu efective mărite, de tip releu, pe Drumul Național 7, pentru prevenirea și reducerea accidentelor rutiere
Articolul următor
Salariul minim brut pe țară va fi majorat de la 1 iulie 2026
LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița