Un accident rutier în lanț a blocat traficul pe DN 72, în localitatea Lucieni, după ce patru autoturisme s-au ciocnit într-o coliziune față-spate

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Târgoviște, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

În urma accidentului, o femeie de 51 de ani, pasageră într-unul dintre autoturisme, a fost rănită și a primit asistență medicală la fața locului, fiind ulterior transportată la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

Polițiștii au identificat conducătorii auto implicați: patru bărbați cu vârste între 30 și 66 de ani. Aceștia urmează să fie verificați în continuare pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului.

Pe durata intervenției, echipajele au asigurat măsuri de prevenire a incendiilor și fluidizarea traficului, pentru a evita alte incidente.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită pe DN 72 și să respecte semnalizarea rutieră.