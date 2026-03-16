Salariul minim brut pe țară va fi majorat  de la 1 iulie 2026

Ministerul Muncii informează că în luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună.

Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută.

În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei, majorarea pe net fiind de 125 de lei.

De majorarea salariului minim de bază brut pe țară vor beneficia 1.759.027 salariați.

Guvernul a adoptat joi hotărârea prin care salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, o majorare de 6,8%, respectiv 275 de lei brut. Economistul Adrian Negrescu spune însă că impactul real pentru angajați va fi mult mai mic decât pare la prima vedere: salariul net al celor plătiți cu minimul pe economie va crește cu doar aproximativ 125 de lei, în timp ce statul va fi principalul beneficiar al măsurii, deoarece va încasa mai mulți bani din taxe și contribuții.

