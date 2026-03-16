Timp de patru ore, în intervalul 14:00–18:00, polițiștii Serviciului Rutier și ai formațiunilor rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, au desfășurat o acțiune cu efective mărite, de tip releu, pe Drumul Național 7, pentru prevenirea și reducerea accidentelor rutiere

În timpul controalelor, au fost aplicate 250 de sancțiuni contravenționale, dintre care 200 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, semn că viteza continuă să fie principalul factor de risc pe acest tronson de drum.Totodată, 72 de permise de conducere au fost reținute:69 pentru viteză, unul pentru conducere sub influența alcoolului, două pentru depășiri neregulamentare

Polițiștii au beneficiat și de sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român (RAR), care au verificat 14 autovehicule din punct de vedere tehnic, iar 10 certificate de înmatriculare au fost retrase pentru deficiențe grave.

În plus față de controale, polițiștii au distribuit flyere educative conducătorilor auto, cu scopul de a crește gradul de conștientizare și siguranța rutieră pe DN7.

Scopul acțiunii: prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente și creșterea siguranței participanților la trafic.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița anunță că astfel de acțiuni vor continua, pentru a asigura un trafic mai sigur și pentru a reduce riscul producerii accidentelor.