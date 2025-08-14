Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Transformări radicale la Grădinița cu program prelungit nr. 3 Târgoviște!

Au fost finalizate  lucrările prevăzute în cadrul proiectului  ”Creșterea eficienței energetice la Grădinița cu program prelungit nr. 3, str. Aleea Trandafirilor, din Municipiul Târgoviște”, instituția fiind gata să-și deschidă porțile odată cu începerea noului an școlar.

O investiție deosebită, de care era nevoie ținând cont că nu se mai efectuaseră lucrări consistente de peste 35 de ani, care a avut două componente, totalizând 3.057.945 lei.

Concret, bugetul investiției a fost  asigurat de către Administrația Fondului de Mediu (AFM), în cadrul „Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei in clădirile publice cu destinație de unități de învățământ” și de la bugetul local, pe componenta de amenajare exterioară, loc de joacă, dotări.

În linii mari, s-a realizat  termoizolarea pereților exteriori, termoizolarea planșeului peste etaj cu saltele din vată minerala bazaltică, termoizolarea planșeului peste subsol, înlocuirea tâmplăriei exterioare. Prin  montarea de panouri solare termice cu tuburi vidate pentru producerea de apă caldă, montarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea consumului de energie electrică, înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durată mare de viață și consum redus, vor scade substanțial facturile la încălzire și energie electrică.

De asemenea, este vorba despre înlocuirea instalațiilor existente și realizarea de noi rețele de distribuție, înlocuirea corpurilor de încălzire statică, cu corpuri noi dimensionate corespunzător și dotate cu robineți termostatali, realizarea unei instalații de climatizare de tipul ventilatoarelor cu recuperare de căldură, refacerea acoperișului, refacerea finisajelor. Au fost complet reamenajate aleile și spațiile verzi și realizat un loc de joacă nou.

La evenimentul inaugural, alături de primarul Municipiului Târgoviște, Cristian Stan, de viceprimarii Cătălin Rădulescu și Constantin Cozma și administratorul public Gabriel Boriga, au fost Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, senatorul Titus Corlățean, deputații Carmen Holban și Laurențiu Neculăescu, Dan Popa, secretarul general al județului, Valentin Stancu, inspector școlar general.

