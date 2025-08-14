Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Pilonul II de pensii, dezbatere aprinsă privind opțiunile de plată după retragere

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În ultima perioadă, în spațiul public au apărut tot mai des discuții despre schimbarea regulilor privind modul în care beneficiarii își pot încasa banii strânși în Pilonul II de pensii. Una dintre argumentările vehiculate este că mulți contribuabili nu ar avea cunoștințele financiare necesare pentru a alege cea mai bună variantă după retragere.

Deși nu există încă o decizie oficială, specialiștii atrag atenția că orice modificare ar trebui să ofere mai multe opțiuni, nu mai puține, iar păstrarea celor existente ar trebui să fie o prioritate.

În prezent, se discută mai multe scenarii:

  1. Plata integrală, ca în prezent;
  2. Tranșe anuale (de exemplu, 25% din sumă pe an);
  3. Rentă viageră, adică plata unei sume lunare pe toată durata vieții beneficiarului.

Criticii unor posibile restricții subliniază că decizia finală trebuie să aparțină beneficiarilor, în baza unei informări corecte și accesibile. Ei susțin că Guvernul ar trebui să explice argumentat avantajele și dezavantajele fiecărei variante, nu să impună reguli în mod unilateral.

Printre măsurile propuse pentru o decizie în cunoștință de cauză se numără:

  • campanii de educație financiară dedicate viitorilor pensionari;
  • prezentarea clară, pe înțelesul tuturor, a fiecărei opțiuni de retragere;
  • colaborare reală între stat și administratorii fondurilor de pensii.

„Respectul pentru contribuțiile de-o viață înseamnă transparență și libertatea de a alege. Banii lor, alegerea lor”, transmit susținătorii menținerii libertății de opțiune.

