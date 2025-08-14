În scenarii mai pesimiste, inflația ar putea urca la 9%

Consiliul BNR s-a conformat așteptărilor și a păstrat la 6,5% nivelul principalului său instrument de politică monetară- dobânda cheie.

Decizia este semnificativă deoarece precede publicarea Raportului privind inflația, care va reflecta impactul măsurilor fiscale recente. Raportul va arăta probabil un vârf al inflației considerabil mai mare decât prognoza anterioară, urmat de o scădere accentuată în 2026.

Se anticipează că rata inflației va crește considerabil în următoarele luni, urcând mult deasupra valorilor indicate de prognoza din mai 2025.

Prețurile liberalizate ale energiei electrice de la 1 iulie, plus creșterea TVA-ului și a accizelor în august împinge inflația în zona cu o singură cifră în lunile următoare. Inflația din iunie a surprins deja în sens ascendent, iar inflația de la sfârșitul anului este de 7,9%, cu un vârf de peste 8,0% în septembrie-octombrie.

În scenarii mai pesimiste, rata inflației ar putea ajunge și chiar depăși pragul de 9 sau chiar 10%.