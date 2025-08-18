Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Tragedie pe autostrada A1, un bărbat și-a pierdut viața într-un accident rutier la Petrești

By: Roxana - Ionela Botea

 Autoritățile au fost alertate pentru un eveniment rutier grav produs pe autostrada A1, la kilometrul 76, sensul de mers către Pitești, în comuna Petrești.

La fața locului au intervenit Detașamentul de Pompieri Găești, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, Garda de Intervenție Vișina cu un echipaj SMURD, și Detașamentul de Pompieri Titu cu o autospecială de descarcerare.

Echipajele au constatat că o autoutilitară răsturnată a fost implicată în accident. Din nefericire, o victimă de sex masculin a fost declarată decedată de către echipajul medical prezent la fața locului.

Pe parcursul intervenției, pompierii au asigurat și măsurile necesare de prevenire și stingere a eventualelor incendii, evitând astfel riscuri suplimentare pentru ceilalți participanți la trafic.

Autoritățile recomandă atenție sporită pe drumurile naționale și autostrăzi, respectarea limitelor de viteză și păstrarea unei distanțe corespunzătoare între vehicule, mai ales în condiții de trafic intens sau vizibilitate redusă.

Investigațiile pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului sunt în desfășurare.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

