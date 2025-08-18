Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Incendiu de vegetație uscată în Pătroaia Vale 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pompierii din Detașamentul Târgoviște au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în localitatea Pătroaia Vale. Alertarea a fost primită prin 112 iar echipajele s-au deplasat imediat la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Conform primelor evaluări, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 4000 de metri pătrați. Intervenția promptă a pompierilor a permis localizarea focului și s-a acționat pentru lichidarea completă a incendiului, prevenind astfel extinderea acestuia către terenurile și gospodăriile din apropiere.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița atrag atenția asupra riscului crescut de incendii de vegetație uscată în această perioadă, accentuat de temperaturile ridicate și condițiile de secetă. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite arderea resturilor vegetale și să respecte toate măsurile de prevenire a incendiilor, pentru a proteja atât comunitatea, cât și mediul înconjurător.

Pompierii reamintesc că, în cazul incendiilor, fiecare secundă contează, iar apelurile imediate la numărul de urgență 112 pot face diferența între pagube minime și situații de risc major.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

