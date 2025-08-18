Condamnat la închisoare după ce a fost prins conducând fără permis

Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște au acționat pentru punerea în aplicare a unui mandat de executare a pedepsei privative de libertate, emis de Judecătoria Târgoviște, pe numele unui bărbat de 36 de ani, din comuna Nucet.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse de 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă care constituie o încălcare gravă a legislației rutiere și care poate pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Mandatul a fost pus în aplicare de polițiștii târgovișteni cu profesionalism și respectarea tuturor procedurilor legale, iar după finalizarea formalităților, bărbatul a fost preluat și introdus în Penitenciarul Mărgineni, unde va executa pedeapsa stabilită de instanță.

Acțiunea face parte din eforturile permanente ale polițiștilor de a asigura respectarea legii și menținerea ordinii publice în județul Dâmbovița. Autoritățile reamintesc cetățenilor că respectarea normelor legale și a hotărârilor judecătorești este esențială pentru siguranța comunității și pentru prevenirea situațiilor care pot periclita viața sau bunurile persoanelor.

Poliția Dâmbovița își reafirmă astfel angajamentul față de aplicarea legii în mod corect și transparent, protejând drepturile și siguranța tuturor cetățenilor.