Trafic mai fluent pe DN7 Lunguletu: Podul nou deschis circulației, vechiul pod în reabilitare

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Începând de joia trecută, traficul pe DN7, în zona Lunguletu, a fost reluat fără semafoare, după ce podul nou peste râul Dâmbovița a fost dat în circulație. Această măsură permite șoferilor să circule mai fluent, fără opriri forțate, reducând timpii de așteptare și creând un flux rutier mai sigur.

În paralel, podul vechi este în curs de reabilitare, urmând ca, după finalizarea lucrărilor, circulația să se desfășoare pe patru benzi. Această modificare va aduce mai mult confort și siguranță participanților la trafic, atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.

Autoritățile și constructorii lucrează intens pentru ca proiectul să fie finalizat cât mai rapid, asigurând respectarea standardelor de siguranță și calitate.

Participanții la trafic sunt sfătuiți să respecte semnalizarea provizorie și să circule cu prudență în zona șantierului.

Incendiu violent la o anexă în localitatea Sălcioara, intervenție rapidă a pompierilor din Titu
Ultima șansă pentru înscriere la Festivalul „Ion Dolănescu” – termen limită 31 august 2025
Roxana - Ionela Botea
