Ultima șansă pentru înscriere la Festivalul „Ion Dolănescu” – termen limită 31 august 2025

By: Roxana - Ionela Botea

Centrul Județean de Cultură Dâmbovița reamintește tuturor pasionaților de muzică populară că data limită pentru înscrierea la Festivalul – Concurs Național „Ion Dolănescu”, ediția a XI-a, este 31 august 2025. Evenimentul va avea loc în perioada 24–26 septembrie 2025 în municipiul Târgoviște.

Organizat în memoria marelui artist Ion Dolănescu, festivalul are ca obiectiv promovarea muzicii populare românești și descoperirea tinerelor talente. Concursul este destinat soliștilor vocali amatori cu vârste între 16 și 30 de ani, din țară și din străinătate, care interpretează cântece populare tradiționale.

Cum te poți înscrie:
Înscrierile se fac prin trimiterea documentelor necesare pe adresa de e-mail a Centrului Județean de Cultură Dâmbovița: strategiiculturale@yahoo.com. Dosarul trebuie să includă:

  • fișa de participare;
  • copia actului de identitate;
  • partiturile muzicale;
  • materiale video pentru preselecție;
  • declarație pe propria răspundere;
  • dovada plății taxei de înscriere.

Festivalul se va desfășura pe parcursul a trei zile:

  • Preselecție video: 1–5 septembrie
  • Repetiții: 24 septembrie
  • Concurs propriu-zis: 25 septembrie
  • Gala laureaților: 26 septembrie

Premiile puse în joc depășesc 15.000 de lei, inclusiv Trofeul Festivalului și premii speciale oferite de Consiliul Județean Dâmbovița.

Organizatorii recomandă respectarea termenelor și condițiilor de înscriere, pentru a asigura participarea la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri dedicate muzicii populare românești din România.

