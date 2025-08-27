Incendiu violent la o anexă în localitatea Sălcioara, intervenție rapidă a pompierilor din Titu

Detașamentul de Pompieri Titu a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă în localitatea Sălcioara. Potrivit reprezentanților ISU Dâmbovița, apelul la 112 a fost efectuat de un localnic care a observat flăcările la acoperișul construcției.

La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD. Pompierii au intervenit imediat pentru limitarea propagării incendiului, care se manifesta pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, la nivelul acoperișului anexei.

„Incendiul a fost localizat rapid, iar echipajele noastre au acționat pentru lichidarea completă a focului, evitând extinderea acestuia la clădirile învecinate. Din fericire, nu au fost raportate victime”, a precizat un reprezentant al ISU Dâmbovița.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele care au dus la izbucnirea incendiului. În astfel de situații, pompierii recomandă populației să verifice periodic instalațiile electrice și sursele de foc din gospodării, să nu lase obiecte inflamabile în apropierea surselor de căldură și să aibă la îndemână mijloace de stingere.

Această intervenție evidențiază importanța reacției rapide a pompierilor și a implicării cetățenilor prin apelarea imediată a serviciilor de urgență, prevenind astfel pagube materiale mai mari și potențiale riscuri pentru viața oamenilor.