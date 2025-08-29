Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Târgoviște: Încă două obiective finalizate până la debutul anului școlar

By: Adrian NĂSTASE

Date:

În aceste zile se lucrează intens la reamenajările exterioare de la Grădinița nr. 14 cu program prelungit Târgoviște și la finalizarea bazei sportive, spațiului verde și parcării de la Școala Gimnazială. Primarul municipiului, Cristian Stan,

Reamintim că Grădinița 14 a făcut obiectul unui program de renovare energetică, finanțat prin AFM, iar suplimentar,  de la bugetul local, sunt suportate cheltuielile pentru refacerea împrejmuirii și reamenajarea curții, inclusiv a locului de joacă.

La Școala Radu cel Mare, administrația publică locală târgovișteană a promovat un al treilea proiect, după ce clădirea a fost reabilitată energetic și au fost asigurate dotările cu aparatură IT, materiale didactice și mobilier.

În aceste zile este în plină desfășurare proiectul prin care se realizează o bază sportivă modernă, care va dispune  un teren de fotbal, unul de baschet, cu instalație de nocturnă.  refacerea integrală a unui spațiu care nu era folosit la nimic. A fost alocată de o finanțare de aproximativ trei milioane de lei, de la Guvernul României iar lucrările includ amenajarea spațiului verde și a unei parcări.

Articolul precedent
Veteranilor și foștilor deținuți politici li se elimină CASS
Articolul următor
Următorul pachet de măsuri fiscale elimină plafonul pentru plata cu cardul
Adrian NĂSTASE
Adrian NĂSTASE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Trei persoane rănite după o coliziune între două autoturisme

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
O coliziune între două autoturisme a provocat  rănirea a...

Razie rutieră în Dâmbovița: Peste 400 de amenzi pentru pietoni, bicicliști și trotinetiști

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat...

Dosare penale pentru încălcarea legislației rutiere pe drumurile din Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Două acțiuni rutiere ale polițiștilor din județ au dus...

Incendiu de vegetație uscată la Produlești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Detașamentul de Pompieri Titu a fost solicitat să intervină pentru...

News

Trei persoane rănite după o coliziune între două autoturisme

Social 0
O coliziune între două autoturisme a provocat  rănirea a...

Razie rutieră în Dâmbovița: Peste 400 de amenzi pentru pietoni, bicicliști și trotinetiști

Social 0
 Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat...

Incendiu de vegetație uscată la Produlești

Social 0
Detașamentul de Pompieri Titu a fost solicitat să intervină pentru...

© 2023 Ziarul Dâmbovița