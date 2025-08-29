Târgoviște: Încă două obiective finalizate până la debutul anului școlar

În aceste zile se lucrează intens la reamenajările exterioare de la Grădinița nr. 14 cu program prelungit Târgoviște și la finalizarea bazei sportive, spațiului verde și parcării de la Școala Gimnazială. Primarul municipiului, Cristian Stan,

Reamintim că Grădinița 14 a făcut obiectul unui program de renovare energetică, finanțat prin AFM, iar suplimentar, de la bugetul local, sunt suportate cheltuielile pentru refacerea împrejmuirii și reamenajarea curții, inclusiv a locului de joacă.

La Școala Radu cel Mare, administrația publică locală târgovișteană a promovat un al treilea proiect, după ce clădirea a fost reabilitată energetic și au fost asigurate dotările cu aparatură IT, materiale didactice și mobilier.

În aceste zile este în plină desfășurare proiectul prin care se realizează o bază sportivă modernă, care va dispune un teren de fotbal, unul de baschet, cu instalație de nocturnă. refacerea integrală a unui spațiu care nu era folosit la nimic. A fost alocată de o finanțare de aproximativ trei milioane de lei, de la Guvernul României iar lucrările includ amenajarea spațiului verde și a unei parcări.