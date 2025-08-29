Următorul pachet de măsuri fiscale elimină plafonul pentru plata cu cardul

Printre măsurile incluse în următorul pachet legislativ fiscal-bugetare se numără eliminarea plafonului de 50.000 de lei pentru obligativitatea asigurării posibilității plății cu cardul. Orice comerciant va trebui să ofere atât posibilități de plata in cash, cât și posibilități de plată cu orice mijloc de plată electronic.

În prezent, a transmis ministerul Finanțelor „comercianții care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice”.

Aceasta înseamnă că cei care au încasări anuale mai mici de 50.000 de lei nu au această obligație.

Se estimează că sunt în momentul de față peste 300.000 de astfel de cazuri iar inițiatorii spun că există în prezent mai multe variante de POS iar obținerea acestora este facilă. Ministrul de Finanțe a mai precizat că pentru introducerea acestei măsuri vor exista și norme tranzitorii care vor lua în calcul zonele în care nu există internet.