Veteranilor și foștilor deținuți politici li se elimină CASS

Guvernul a adoptat o măsură fiscală importantă prin care veteranii de război și foștii deținuți politici sunt scutiți de plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Decizia face parte din Pachetul 2 de măsuri fiscale și vine ca recunoaștere a meritelor istorice și sociale ale acestor persoane.

Până acum, CASS era obligatorie chiar și pentru pensii speciale sau venituri mici, însă modificarea legislativă le oferă o protecție fiscală reală și un sprijin concret.

Măsura se înscrie în politica guvernamentală de sprijin pentru grupurile vulnerabile, vizând atât recunoașterea contribuției acestora la societate, cât și simplificarea procedurilor fiscale pentru categoriile speciale.