Târgoviște devine din nou capitala muzicii clasice, Festivalul „Belcanto” își așteaptă participanții

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Tinerii pasionați de muzică clasică mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a se înscrie la Festivalul – Concurs Național de Muzică Clasică „Belcanto”, ajuns anul acesta la ediția a IV-a.

Data limită pentru înscrieri este 15 august 2025, conform regulamentului oficial al competiției. Evenimentul se va desfășura la Târgoviște și va reuni interpreți talentați din toată țara, oferind o scenă deschisă pentru excelență artistică și performanță muzicală.

 Festivalul „Belcanto” este o inițiativă culturală de prestigiu, dedicată promovării tinerelor talente și a muzicii clasice autentice, într-un oraș cu bogate tradiții muzicale. Nu rata ocazia de a face parte dintr-un eveniment de referință pentru muzica clasică românească!

Reguli noi pentru funcționarea asociațiilor de proprietari
Acțiuni de control în fitofarmacii și depozite
Roxana - Ionela Botea
