Reguli noi pentru funcționarea asociațiilor de proprietari

Proprietarii din condominii vor putea fi convocați la adunările generale și informați cu privire hotărârile luate în aceste adunări inclusiv prin mijloace electronice, urmând să comunice, în scris, președintelui asociației de proprietari datele de contact la care pot fi anunțați, convocați, respectiv informați- precizează inițiatorii unui proiect de lege adoptat de senatori. Conform proiectului, proprietarii din condominii au obligația să comunice, în scris, președintelui asociației de proprietari datele de contact la care aceștia pot fi anuntați/convocați prin orice mijloc de comunicare legal acceptat, inclusiv în format electronic, asupra oricărei adunări generale a asociației de proprietari.

Proprietarii din condominiu sunt anunțați, prin afișare la avizier și pe bază de tabel nominal convocator sau în cazul proprietarilor care nu au sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunțați, pe baza tabelului nominal convocator, prin poștă cu scrisoare recomandata, cu conținut declarat și confirmare de primire sau prin orice alt mijloc de comunicare legal acceptat, inclusiv în format electronic, utilizând datele de contact comunicate, asupra oricărei adunări generale a asociației de proprietari, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale, cu excepția adunărilor generale extraordinare sau a adunărilor generale reconvocate care se pot convoca. La adunarea generala reconvocată, dacă există dovada că toți proprietarii au fost convocați pe bază de tabel convocator sau prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire sau prin orice alt mijloc de comunicare legal acceptat, inclusiv in format electronic, utilizând datele de contact comunicate și prin afișare la avizier, hotarârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenți, prin votul majorității acestora.

Totodată, hotarârile adunărilor generale se consemnează, numai în timpul ședinței, în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari, se semnează de către toți membrii prezenți ai adunării generale, de cenzor/comisia de cenzori, se afișează la avizier și se comunică tuturor proprietarilor din condominiu prin orice alt mijloc de comunicare legal acceptat, inclusiv în format electronic, utilizând datele de contact comunicate.





