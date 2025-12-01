Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la manifestările dedicate Zilei Naționale a României, organizate în centrul municipiului Târgoviște. Evenimentele vor începe la ora 10:00, în Piața Tricolorului, cu un ceremonial militar și religios la Monumentul Eroilor, urmat de defilarea trupelor participante.

În paralel, pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, între orele 10:00 și 13:00, va fi deschisă publicului o expoziție de tehnică militară, un punct de atracție pentru toți cei interesați să vadă de aproape echipamentele utilizate în misiuni.

ISU „Basarab I”, prezent la eveniment

Pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița vor expune autospeciale de stingere, autospeciale de descarcerare și alte mijloace de intervenție, oferind cetățenilor ocazia să descopere tehnica și echipamentele folosite în misiunile de salvare.

Organizatorii îi invită pe dâmbovițeni să fie prezenți atât în Piața Tricolorului, cât și pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, pentru a marca împreună Ziua Națională, pentru a-i onora pe eroii neamului și pentru a cunoaște mai bine oamenii care intervin zi de zi pentru protejarea vieților și a comunității.