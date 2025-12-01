Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la manifestările dedicate Zilei Naționale a României, organizate în centrul municipiului Târgoviște. Evenimentele vor începe la ora 10:00, în Piața Tricolorului, cu un ceremonial militar și religios la Monumentul Eroilor, urmat de defilarea trupelor participante.

În paralel, pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, între orele 10:00 și 13:00, va fi deschisă publicului o expoziție de tehnică militară, un punct de atracție pentru toți cei interesați să vadă de aproape echipamentele utilizate în misiuni.

 ISU „Basarab I”, prezent la eveniment

Pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița vor expune autospeciale de stingere, autospeciale de descarcerare și alte mijloace de intervenție, oferind cetățenilor ocazia să descopere tehnica și echipamentele folosite în misiunile de salvare.

Organizatorii îi invită pe dâmbovițeni să fie prezenți atât în Piața Tricolorului, cât și pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, pentru a marca împreună Ziua Națională, pentru a-i onora pe eroii neamului și pentru a cunoaște mai bine oamenii care intervin zi de zi pentru protejarea vieților și a comunității.

Articolul precedent
Chindia Târgoviște, demonstrație de forță pe „Eugen Popescu”: 3-0 cu CS Tunari
Articolul următor
Șofer depistat la Bolovani conducând un tractor neînregistrat și transportând lemne fără acte
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Șofer depistat la Bolovani conducând un tractor neînregistrat și transportând lemne fără acte

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției nr. 13 Poliție Rurală Titu au depistat...

Chindia Târgoviște, demonstrație de forță pe „Eugen Popescu”: 3-0 cu CS Tunari

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Chindia Târgoviște își continuă parcursul în campionat, obținând o...

CSM CSU Târgoviște a dominat categoric meciul cu CS Universitar Brașov 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
CSM CSU Târgoviște a confirmat așteptările în confruntarea de...

Rezultate solide pentru CSM Târgoviște la Campionatul Național de Lupte Seniori de la Reșița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
CSM Târgoviște a încheiat cu rezultate notabile participarea la Campionatul...

News

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Social 0
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

Acces gratuit pe 1 Decembrie la muzeele din Târgovişte și la Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

Social 0
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”...

Polițiștii dâmbovițeni au organizat o activitate informativ-preventivă de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Social 0
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al...

© 2023 Ziarul Dâmbovița