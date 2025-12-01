Șofer depistat la Bolovani conducând un tractor neînregistrat și transportând lemne fără acte

Polițiștii Secției nr. 13 Poliție Rurală Titu au depistat un bărbat din comuna Sălcioara care conducea un tractor neînregistrat pe raza localității Bolovani.

Verificările efectuate de polițiști au scos la iveală și alte nereguli: bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și transporta aproximativ 2 metri cubi de material lemnos fără documentele legale de proveniență și însoțire.

În urma constatărilor, oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis.

Totodată, acesta a fost amendat cu 2.000 de lei, conform Legii 171/2010 privind contravențiile silvice, iar materialul lemnos a fost confiscat.