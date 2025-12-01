Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Chindia Târgoviște, demonstrație de forță pe „Eugen Popescu”: 3-0 cu CS Tunari

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Chindia Târgoviște își continuă parcursul în campionat, obținând o victorie clară pe teren propriu, 3-0 în fața formației CS Tunari. Echipa dâmbovițeană a controlat partida de la un capăt la altul, impunând ritmul și dominând toate capitolele jocului.

Florea, în mare formă: două goluri înainte de pauză

Târgoviștenii au început meciul în forță, iar deschiderea scorului a venit repede. În minutul 16, Florea a finalizat cu siguranță o acțiune ofensivă excelent construită. Atacantul Chindiei și-a continuat prestația remarcabilă și în minutul 38, când a transformat fără emoții un penalty, reușind astfel dubla.

Stan închide meciul imediat după pauză

Chindia nu a redus motoarele nici în startul reprizei secunde. În minutul 49, Stan a profitat de o fază bine orchestrată și a trimis mingea în poartă, stabilind scorul final la 3-0.

Un joc solid care reconfirmă progresul echipei

Pe stadionul „Eugen Popescu”, formația târgovișteană a arătat luciditate, organizare și un ritm constant în creștere. Victoria îi oferă echipei un plus important de încredere și o menține pe traseul dorit pentru obiectivele sezonului.

Chindia Târgoviște – CS Tunari 3-0 (2-0)

Marcatori: Florea (16, 38 – pen.), Stan (49)

Articolul precedent
CSM CSU Târgoviște a dominat categoric meciul cu CS Universitar Brașov 
Articolul următor
Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Șofer depistat la Bolovani conducând un tractor neînregistrat și transportând lemne fără acte

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției nr. 13 Poliție Rurală Titu au depistat...

Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la...

CSM CSU Târgoviște a dominat categoric meciul cu CS Universitar Brașov 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
CSM CSU Târgoviște a confirmat așteptările în confruntarea de...

Rezultate solide pentru CSM Târgoviște la Campionatul Național de Lupte Seniori de la Reșița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
CSM Târgoviște a încheiat cu rezultate notabile participarea la Campionatul...

News

Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

Social 0
Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la...

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Social 0
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

Acces gratuit pe 1 Decembrie la muzeele din Târgovişte și la Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

Social 0
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”...

© 2023 Ziarul Dâmbovița