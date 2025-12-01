Chindia Târgoviște, demonstrație de forță pe „Eugen Popescu”: 3-0 cu CS Tunari

Chindia Târgoviște își continuă parcursul în campionat, obținând o victorie clară pe teren propriu, 3-0 în fața formației CS Tunari. Echipa dâmbovițeană a controlat partida de la un capăt la altul, impunând ritmul și dominând toate capitolele jocului.

Florea, în mare formă: două goluri înainte de pauză

Târgoviștenii au început meciul în forță, iar deschiderea scorului a venit repede. În minutul 16, Florea a finalizat cu siguranță o acțiune ofensivă excelent construită. Atacantul Chindiei și-a continuat prestația remarcabilă și în minutul 38, când a transformat fără emoții un penalty, reușind astfel dubla.

Stan închide meciul imediat după pauză

Chindia nu a redus motoarele nici în startul reprizei secunde. În minutul 49, Stan a profitat de o fază bine orchestrată și a trimis mingea în poartă, stabilind scorul final la 3-0.

Un joc solid care reconfirmă progresul echipei

Pe stadionul „Eugen Popescu”, formația târgovișteană a arătat luciditate, organizare și un ritm constant în creștere. Victoria îi oferă echipei un plus important de încredere și o menține pe traseul dorit pentru obiectivele sezonului.

Chindia Târgoviște – CS Tunari 3-0 (2-0)

Marcatori: Florea (16, 38 – pen.), Stan (49)