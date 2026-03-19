Sorana Cîrstea (locul 35 WTA) a reușit o calificare facilă în turul al doilea de la WTA 1.000 Miami Open

Calioficarea vine după ce a învins-o pe chinezoaica Shuai Zhang (locul 61 WTA), scor 6-3, 6-4, în 71 de minute de joc.

Pentru calificarea în turul secund, Sorana Cîrstea și-a asigurat un jackpot important, precum și 35 de puncte WTA, potrivit site-ului oficial al WTA.

Sorana Cîrstea (35 de ani) s-a calificat în turul al doilea la WTA 1.000 Miami Open, după ce a trecut de Shuai Zhang (37 de ani), în două seturi, scor 6-3, 6-4. Partida, a șasea confruntare directă între cele două sportive, s-a încheiat într-o oră și 11 minute de joc.

Pentru calificarea în turul al doilea, Sorana Cîrstea va primi un cec în valoare de 36.110 dolari și 35 de puncte WTA.

Următoarea adversară a Soranei Cîrstea este Linda Noskova (Cehia, favorita 14), cu care se întâlnește pentru a treia oară la rând în acest an, după Dubai (victorie pentru româncă) și Indian Wells (succes pentru cehoaică).

18.03.2026