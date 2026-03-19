Sorana Cîrstea (locul 35 WTA) a reușit o calificare facilă în turul al doilea de la WTA 1.000 Miami Open

By: Roxana - Ionela Botea

Calioficarea vine după ce a învins-o pe chinezoaica Shuai Zhang (locul 61 WTA), scor 6-3, 6-4, în 71 de minute de joc.

FOTO: Profimedia 18.03.2026

 Pentru calificarea în turul secund, Sorana Cîrstea și-a asigurat un jackpot important, precum și 35 de puncte WTA, potrivit site-ului oficial al WTA.

Sorana Cîrstea (35 de ani) s-a calificat în turul al doilea la WTA 1.000 Miami Open, după ce a trecut de Shuai Zhang (37 de ani), în două seturi, scor 6-3, 6-4. Partida, a șasea confruntare directă între cele două sportive, s-a încheiat într-o oră și 11 minute de joc.

Pentru calificarea în turul al doilea, Sorana Cîrstea va primi un cec în valoare de 36.110 dolari și 35 de puncte WTA.

Următoarea adversară a Soranei Cîrstea este Linda Noskova (Cehia, favorita 14), cu care se întâlnește pentru a treia oară la rând în acest an, după Dubai (victorie pentru româncă) și Indian Wells (succes pentru cehoaică).

Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu beneficiază de lucrări de consolidare și renovare energetică în valoare de aproximativ 35 de milioane de lei
Miercuri, 18 martie 2026, la Casa Fotbalului, a avut loc Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal, unde Răzvan Burleanu a fost reconfirmat președinte al FRF pentru un nou mandat, obținând 258 de voturi din 264 exprimate.
