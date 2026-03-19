Miercuri, 18 martie 2026, la Casa Fotbalului, a avut loc Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal, unde Răzvan Burleanu a fost reconfirmat președinte al FRF pentru un nou mandat, obținând 258 de voturi din 264 exprimate.

Alegerile au fost marcate de absența lui Adrian Mititelu, care a părăsit sala înainte de vot, iar Ilie Drăgan a primit 5 voturi, un buletin fiind declarat nul.
Mesaje internaționale de susținere
La deschiderea ședinței, Gianni Infantino, președintele FIFA, și Aleksander Čeferin, președintele UEFA, au transmis mesaje video de solidaritate cu fotbalul românesc. Printre participanți s-au numărat și oficiali importanți: Elkhan Mammadov (FIFA), Petr Fousek (UEFA), Thierry Favre (UEFA) și Marco Ferri (FIFA).
Noul Comitet Executiv FRF
Pe lângă realegerea președintelui, Adunarea Generală a validat și componența Comitetului Executiv, astfel:
Răzvan Burleanu – președinte FRF
Gino Iorgulescu – prim-vicepreședinte FRF
Cristian Petrean – vicepreședinte FRF, fotbal amator
Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar – Liga 1
Bogdan Bălănescu și Cristi Tănase – Liga 2
Mihai Dăscălescu și Florin Spînu – Liga 3
Alin Cioban – fotbal feminin
Cristian Vornicu – fotbal în sală
Cătălin Cighir – copii și juniori
Emilian Hulubei – sindicatul fotbaliștilor
Kyros Vassaras – președinte CCA
Mihai Stoichiță – Comisia Tehnică FRF
Această Adunare Generală marchează un pas important pentru stabilitatea și dezvoltarea fotbalului românesc, cu accent pe sprijinirea tuturor nivelurilor competiționale și consolidarea relațiilor cu FIFA și UEFA.