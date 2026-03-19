Miercuri, 18 martie 2026, la Casa Fotbalului, a avut loc Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal, unde Răzvan Burleanu a fost reconfirmat președinte al FRF pentru un nou mandat, obținând 258 de voturi din 264 exprimate.

Alegerile au fost marcate de absența lui Adrian Mititelu, care a părăsit sala înainte de vot, iar Ilie Drăgan a primit 5 voturi, un buletin fiind declarat nul.

Mesaje internaționale de susținere

La deschiderea ședinței, Gianni Infantino, președintele FIFA, și Aleksander Čeferin, președintele UEFA, au transmis mesaje video de solidaritate cu fotbalul românesc. Printre participanți s-au numărat și oficiali importanți: Elkhan Mammadov (FIFA), Petr Fousek (UEFA), Thierry Favre (UEFA) și Marco Ferri (FIFA).

Noul Comitet Executiv FRF

Pe lângă realegerea președintelui, Adunarea Generală a validat și componența Comitetului Executiv, astfel:

Răzvan Burleanu – președinte FRF

Gino Iorgulescu – prim-vicepreședinte FRF

Cristian Petrean – vicepreședinte FRF, fotbal amator

Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar – Liga 1

Bogdan Bălănescu și Cristi Tănase – Liga 2

Mihai Dăscălescu și Florin Spînu – Liga 3

Alin Cioban – fotbal feminin

Cristian Vornicu – fotbal în sală

Cătălin Cighir – copii și juniori

Emilian Hulubei – sindicatul fotbaliștilor

Kyros Vassaras – președinte CCA

Mihai Stoichiță – Comisia Tehnică FRF

Această Adunare Generală marchează un pas important pentru stabilitatea și dezvoltarea fotbalului românesc, cu accent pe sprijinirea tuturor nivelurilor competiționale și consolidarea relațiilor cu FIFA și UEFA.