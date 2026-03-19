Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu beneficiază de lucrări de consolidare și renovare energetică în valoare de aproximativ 35 de milioane de lei

Corpul principal al Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu, care beneficiază de lucrări de consolidare și renovare energetică în valoare de aproximativ 35 de milioane de lei. Finanțarea este asigurată prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic.

Proiectul transformă complet clădirea, de la fundație până la acoperiș, și aduce condiții moderne pentru elevi și cadrele didactice. Intervențiile includ:

consolidare structurală completă, pentru creșterea siguranței în caz de cutremur;

termoizolație integrală, pentru eficiență energetică sporită;

înlocuirea tâmplăriei și refacerea acoperișului;

modernizarea sistemului de încălzire;

montarea de panouri solare pentru producerea energiei verzi;

implementarea unui sistem eficient de climatizare;

iluminat LED inteligent;

sistem integrat de management energetic.

Investiția reprezintă un pas important în direcția modernizării învățământului târgoviștean, oferind elevilor un mediu sigur, eficient și adaptat standardelor actuale.