Sorana Cîrstea, eliminată dramatic de la Indian Wells

România nu mai are nicio jucătoare rămasă în competiția de la Indian Wells, după ce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost eliminate în turul al treilea al prestigiosului turneu din California.

Meci dramatic pentru Sorana

Sorana Cîrstea a fost foarte aproape de calificarea în optimile competiției, însă a cedat după aproape două ore și jumătate de joc în fața cehoaicei Linda Noskova, a 14-a favorită a turneului.

Scorul final:

6-7, 6-4, 6-4 pentru Noskova.

Cîrstea a câștigat primul set în tie-break (7-5), după ce a salvat două mingi de set.

În setul al doilea, serviciul româncei a avut probleme (doar 55% primul serviciu), iar Noskova a făcut breakul decisiv.

În setul decisiv, cehoaica a reușit încă un break care i-a adus victoria și calificarea în optimi.

Consolarea pentru româncă

Chiar dacă a fost eliminată, Sorana are și o veste bună:va urca pe locul 35 WTA, devenind din nou cea mai bine clasată jucătoare română;va încasa un premiu de aproximativ 62.000 de dolari pentru parcursul de la turneu.

Ce s-a întâmplat cu cealaltă româncă

În același tur, Jaqueline Cristian a fost eliminată clar de liderul mondial Aryna Sabalenka, scor 6-4, 6-1.