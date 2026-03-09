ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII – MARCATĂ DE POLIȚIȘTI

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat o activitate simbolică în trafic, oferind flori doamnelor și domnișoarelor participante la trafic.

Prin acest gest, polițiștii doresc să aducă un zâmbet pe chipurile femeilor și să le transmită aprecierea și respectul pentru rolul important pe care îl au în societate și în viața de zi cu zi.

Totodată, polițiștii rutieri au profitat de această ocazie pentru a le reaminti tuturor participanților la trafic că responsabilitatea, atenția și respectul reciproc sunt esențiale pentru menținerea siguranței rutiere.

Activitatea a avut scopul de a transmite cetățenilor faptul că Poliția Rutieră nu înseamnă doar aplicarea sancțiunilor atunci când legea este încălcată, ci și prevenție, dialog și apropiere de comunitate.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița urează tuturor doamnelor și domnișoarelor o primăvară frumoasă și un sincer „La mulți ani!”.