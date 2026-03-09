Chindia Târgoviște se pregătește să înfrunte astăzi, 9 martie, pe ASA Tg. Mureș, într-un meci așteptat cu nerăbdare de fanii târgovișteni

Partida se va desfășura pe Stadionul Trans-Sil, începând cu ora 17:00, și va fi transmisă LIVE pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Chindia vine după o serie de meciuri în care echipa și-a demonstrat ambiția și dorința de a acumula puncte esențiale în clasament. Antrenorul principal a declarat că jucătorii sunt concentrați și motivați să ofere un spectacol de calitate, cu accent pe determinare și joc colectiv.

„Ne dorim să facem fericiți suporterii și să arătăm pe teren ceea ce am pregătit la antrenamente. Fiecare pas, fiecare intervenție trebuie să fie cu energie și responsabilitate,” a spus antrenorul echipei.

Toți fanii târgovișteni sunt încurajați să susțină echipa, chiar și de la distanță, pentru că energia publicului rămâne un factor esențial în evoluția jucătorilor. Susținerea fanilor poate transforma meciul într-o adevărată sărbătoare a fotbalului și poate da echipei acel plus de motivație în momentele cheie.

Chindia Târgoviște urmărește să consolideze poziția în clasament și să acumuleze puncte valoroase în drumul spre obiectivele echipei pentru acest sezon. Cu o strategie clară și cu moralul ridicat, echipa este pregătită să dea totul pe teren.

Fiecare meci este o nouă provocare, iar astăzi jucătorii Chindiei vor avea șansa să demonstreze că determinarea și pregătirea continuă pot aduce rezultate remarcabile.

Foto : Chindia Târgoviște