Solidaritate din Dâmbovița pentru Suceava

După inundațiile violente care au lovit nordul țării, pompierii români s-au mobilizat exemplar pentru a aduce ajutor în cele mai greu accesibile zone. Printre aceștia, o echipă de salvatori din cadrul ISU „Basarab I” Dâmbovița a fost delegată în localitatea Dârmoxa, un sat montan din județul Suceava, grav afectat de viituri.

Ajunși în teren, pompierii dâmbovițeni au descoperit o situație critică: două familii rămase izolate, după ce podul peste pârâul care le lega de restul satului a fost distrus de ape. Calea improvizată de localnici devenise periculoasă, în special pentru copii și bătrâni.

Cu determinare și pricepere, salvatorii au trecut imediat la treabă și, în doar câteva ore, au construit o punte pietonală din lemn, sigură și stabilă, redând accesul celor două familii către restul comunității.

În mijlocul naturii dezlănțuite, pompierii au ridicat o punte de speranță. Zâmbetul copiilor și lacrimile de recunoștință ale părinților au fost dovada vie că gestul lor a fost mai mult decât o intervenție tehnică — a fost un gest profund umanitar.

Efortul a fost parte dintr-o misiune amplă de sprijin în zonele calamitate, unde pompierii dâmbovițeni contribuie activ prin evacuarea apei, curățarea drumurilor, îndepărtarea aluviunilor și acordarea de ajutor comunităților izolate, alături de echipele din celelalte județe.

Din echipa de intervenție au făcut parte:

Maior Stan Claudiu, Plt. adj. Tănase Mihai, Sld. Ilinca George, Sld. Stănescu Alexandru, Plt. adj. Chițu Dragoș, Plt. adj. Leotescu Eusebiu, Sld. Rașcu Lorin, Sld. Ciulu George Alexandru, Sld. Pavel Ionuț Mihai, Plt. adj. șef Niculae Iulian, Plt. adj. Badea Iulisan, Sld. Sărățeanu Andrei, Sld. Hangiu Andrei, Sg. maj. Jaga Andy și Sg. maj. Minciună Ionuț.

ISU Dâmbovița mulțumește tuturor colegilor implicați în această misiune pentru profesionalismul, empatia și solidaritatea demonstrate!