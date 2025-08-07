Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Solidaritate din Dâmbovița pentru Suceava

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

După inundațiile violente care au lovit nordul țării, pompierii români s-au mobilizat exemplar pentru a aduce ajutor în cele mai greu accesibile zone. Printre aceștia, o echipă de salvatori din cadrul ISU „Basarab I” Dâmbovița a fost delegată în localitatea Dârmoxa, un sat montan din județul Suceava, grav afectat de viituri.

Ajunși în teren, pompierii dâmbovițeni au descoperit o situație critică: două familii rămase izolate, după ce podul peste pârâul care le lega de restul satului a fost distrus de ape. Calea improvizată de localnici devenise periculoasă, în special pentru copii și bătrâni.

Cu determinare și pricepere, salvatorii au trecut imediat la treabă și, în doar câteva ore, au construit o punte pietonală din lemn, sigură și stabilă, redând accesul celor două familii către restul comunității.

În mijlocul naturii dezlănțuite, pompierii au ridicat o punte de speranță. Zâmbetul copiilor și lacrimile de recunoștință ale părinților au fost dovada vie că gestul lor a fost mai mult decât o intervenție tehnică — a fost un gest profund umanitar.

Efortul a fost parte dintr-o misiune amplă de sprijin în zonele calamitate, unde pompierii dâmbovițeni contribuie activ prin evacuarea apei, curățarea drumurilor, îndepărtarea aluviunilor și acordarea de ajutor comunităților izolate, alături de echipele din celelalte județe.

 Din echipa de intervenție au făcut parte:
Maior Stan Claudiu, Plt. adj. Tănase Mihai, Sld. Ilinca George, Sld. Stănescu Alexandru, Plt. adj. Chițu Dragoș, Plt. adj. Leotescu Eusebiu, Sld. Rașcu Lorin, Sld. Ciulu George Alexandru, Sld. Pavel Ionuț Mihai, Plt. adj. șef Niculae Iulian, Plt. adj. Badea Iulisan, Sld. Sărățeanu Andrei, Sld. Hangiu Andrei, Sg. maj. Jaga Andy și Sg. maj. Minciună Ionuț.

ISU Dâmbovița mulțumește tuturor colegilor implicați în această misiune pentru profesionalismul, empatia și solidaritatea demonstrate!

Articolul precedent
Vizită specială la Detașamentul de Pompieri Târgoviște, cei mici, fascinați de meseria de salvator
Articolul următor
Accident grav pe DN 72, în afara localității I.L. Caragiale,  un tânăr de 22 de ani a murit
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

ASOCIERE ÎNTRE CSȘ TÂRGOVIȘTE ȘI PUCIOASA, APROBATĂ DE FRF

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei...

Moreni: Un prim pas pentru reducerea costurilor municipalității cu energia electrică!

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
”Cu sprijinul Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan și...

Proiect: Sisteme inteligente de management al traficului urban la Târgoviște!

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște, anunță începerea unui proiect...

Corneliu Ștefan, președintele PSD Dâmbovița: Ion Iliescu a deschis drumul spre democrație și libertate

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
A încetat din viață fostul președinte Ion Iliescu Fostul...

News

Moreni: Un prim pas pentru reducerea costurilor municipalității cu energia electrică!

Social 0
”Cu sprijinul Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan și...

Proiect: Sisteme inteligente de management al traficului urban la Târgoviște!

Social 0
Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște, anunță începerea unui proiect...

Accident mortal în Potlogi, un pieton de 64 de ani a fost lovit de un camion

Social 0
Un grav accident rutier a avut loc și  în localitatea Vlăsceni,...

© 2023 Ziarul Dâmbovița