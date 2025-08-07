Copiii și internetul, siguranța online începe în familie

Într-o eră în care accesul copiilor la internet a devenit o normalitate, siguranța digitală nu mai este un moft, ci o necesitate. Deși mediul online oferă oportunități valoroase pentru educație, informare și divertisment, el ascunde și pericole reale: de la conținut inadecvat și cyberbullying, până la tentative de fraudă sau manipulare emoțională.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că niciun sistem de control parental nu poate înlocui supravegherea activă și comunicarea sinceră dintre copii și adulți. Familia are un rol esențial: nu pentru a controla fiecare mișcare, ci pentru a construi un climat de încredere, reguli clare și sprijin constant.

„Educația digitală este esențială. Părinții și profesorii trebuie să fie parte activă în formarea unor deprinderi sănătoase, care să-i ajute pe copii să ia decizii responsabile în online”, subliniază reprezentanții DNSC (Directoratul Național de Securitate Cibernetică).

Autoritățile și organizațiile de profil promovează o abordare comună – familie, școală, comunitate – pentru dezvoltarea unei culturi a siguranței online, care să țină pasul cu provocările lumii digitale.