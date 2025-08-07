Vizită specială la Detașamentul de Pompieri Târgoviște, cei mici, fascinați de meseria de salvator

Detașamentul de Pompieri Târgoviște a fost gazda unei vizite pline de energie, curiozitate și zâmbete. Copiii din cadrul grădiniței și after school Arcobaleno din municipiu au pășit cu emoție în curtea pompierilor, dornici să afle ce înseamnă cu adevărat să fii salvator.

Sub privirile atente ale micilor vizitatori, pompierii au oferit demonstrații practice și explicații pe înțelesul lor despre modul în care intervin în situații de urgență. Cei mici au avut ocazia să vadă îndeaproape autospecialele de intervenție, să descopere costumele de protecție și să testeze, cu sprijinul salvatorilor, țeava de refulare a apei – unul dintre cele mai îndrăgite momente ale zilei.

„Când o să fiu mare, vreau să fiu pompier!”

Înconjurați de entuziasmul copiilor, pompierii le-au prezentat și regulile esențiale de comportament în caz de incendiu, punând accent pe prevenție și reacții sigure în situații-limită. La final, mulți dintre copii au declarat că visează să devină, la rândul lor, pompieri curajoși.

Atmosfera a fost una caldă, plină de curiozitate, râsete și bucurie sinceră, iar vizita s-a încheiat cu promisiunea unei noi revederi.

Astfel de activități fac parte din eforturile permanente ale ISU Dâmbovița de a promova educația pentru siguranță și de a consolida legătura dintre pompieri și comunitate, încă din primii ani de viață ai celor mici.