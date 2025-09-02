Școala Gimnazială „Grigore Alexandrescu” din Târgoviște, aproape de finalul reabilitării

Primarul Daniel Cristian Stan: „O școală așa cum nu ați mai văzut-o vreodată!”.

Proiectul de reabilitare a Școlii Gimnaziale „Grigore Alexandrescu” din Târgoviște a intrat în faza ultimelor finisaje, iar transformarea este una spectaculoasă.

„ Școala Gimnazială «Grigore Alexandrescu», așa cum nu ați văzut-o vreodată! Proiectul de reabilitare, faza ultimelor finisaje!”, a transmis primarul municipiului, Daniel Cristian Stan, într-o postare publică.

Investiția, finanțată prin fonduri europene, urmărește modernizarea completă a unității de învățământ: lucrări de eficientizare energetică, dotări moderne pentru săli de clasă, laboratoare și spații recreative, astfel încât elevii să beneficieze de cele mai bune condiții de studiu.

Finalizarea proiectului este așteptată în perioada următoare, astfel încât școala să fie pregătită pentru noul an școlar.