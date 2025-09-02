Surprize uriașe în prima zi la Cupa Cartierelor Târgoviște!

Micro 11 și Micro 3, marile favorite, puse la colț. Prepeleac și Laminorului, revelațiile competiției

Prima zi a Cupei Cartierelor Târgoviște 2025 a adus spectacol total, goluri multe și surprize pe bandă rulantă. Dacă ediția trecută Micro 11 și Micro 3 erau echipe de podium, acum ambele tremură serios pentru calificarea în sferturile de finală. În schimb, formații considerate outsideri, precum Prepeleac și Laminorului, au încântat publicul și au produs rezultate neașteptate.

Grupa A – Prepeleac, revelația startului

Prepeleac a pierdut la debut contra celor din Matei Voievod (4-6), dar și-a luat revanșa într-un mare stil, învingând Micro 11 cu 4-2. Puștii lui Franț au făcut o repriză secundă fabuloasă și au dat peste cap calculele grupei. Pentru a merge mai departe, Micro 11 este obligată să învingă pe Sârbi la minimum trei goluri diferență.

Grupa B – Micro 12, forță totală

Micro 12 a defilat în fața adversarilor, câștigând cu 5-2 împotriva Micro 6 și 6-3 contra vicecampioanei Micro 3. Cu un atac devastator, echipa și-a asigurat deja locul în sferturi. De partea cealaltă, Micro 3 mai are o singură șansă: victoria în meciul decisiv cu Micro 6.

Grupa C – CFR, victorie la limită

CFR a trecut de Micro 4 cu 3-1, într-un meci intens până la ultima fază. Totuși, totul rămâne deschis, pentru că miercuri intră în joc și echipa din Centru, care poate răsturna situația.

Grupa D – Laminorului, victorie categorică

Poate cea mai mare surpriză a zilei a venit din Grupa D, unde Laminorului a spulberat pe Micro 9 cu 6-2, grație unui hat-trick reușit de Eduard Muscalu. Acum, Micro 9 este cu spatele la zid și are nevoie de o victorie clară în duelul cu Micro 2.

Meciurile decisive din grupe sunt programate miercuri, când atmosfera se anunță incandescentă pe terenurile Cupei Cartierelor.

Arbitrii primei zile au fost Emanuel Nichita și Iulian Preda.