Consiliul Județean Dâmbovița a deschis înscrierile pentru Programul de Internship 2025

Nouă posturi disponibile pentru tinerii absolvenți de studii superioare.Consiliul Județean Dâmbovița a lansat, astăzi, 1 septembrie, sesiunea 2025 a Programului de Internship, dedicat absolvenților de studii superioare care își doresc să dobândească experiență practică în administrația publică.

Programul are o durată de trei luni și pune la dispoziția candidaților 9 posturi în cadrul mai multor direcții și servicii:

Direcția Juridică, Contencios, Administrarea Patrimoniului – 2 posturi

Direcția de Strategii, Programe și Investiții – 1 post

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului – 1 post

Direcția Economică – 2 posturi

Direcția Tehnică – 1 post

Serviciul Imagine, Relații cu Presa, ONG și Relații Externe – 1 post

Serviciul Tineret, Sport, Turism, Asociații, Fundații, Coordonare SC – 1 post

Înscrierile se fac exclusiv online, în perioada 1 – 10 septembrie 2025.

Detaliile complete, precum și calendarul desfășurării programului sunt disponibile pe site-ul instituției: Programul de Internship 2025 – CJD.

„Prin acest program, oferim tinerilor posibilitatea de a învăța direct de la profesioniștii din administrația publică și de a dobândi experiența necesară pentru o carieră de succes”, transmit reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița.