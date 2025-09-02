Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Consiliul Județean Dâmbovița a deschis înscrierile pentru Programul de Internship 2025

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Nouă posturi disponibile pentru tinerii absolvenți de studii superioare.Consiliul Județean Dâmbovița a lansat, astăzi, 1 septembrie, sesiunea 2025 a Programului de Internship, dedicat absolvenților de studii superioare care își doresc să dobândească experiență practică în administrația publică.

Programul are o durată de trei luni și pune la dispoziția candidaților 9 posturi în cadrul mai multor direcții și servicii:

  • Direcția Juridică, Contencios, Administrarea Patrimoniului – 2 posturi
  • Direcția de Strategii, Programe și Investiții – 1 post
  • Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului – 1 post
  • Direcția Economică – 2 posturi
  • Direcția Tehnică – 1 post
  • Serviciul Imagine, Relații cu Presa, ONG și Relații Externe – 1 post
  • Serviciul Tineret, Sport, Turism, Asociații, Fundații, Coordonare SC – 1 post

 Înscrierile se fac exclusiv online, în perioada 1 – 10 septembrie 2025.

 Detaliile complete, precum și calendarul desfășurării programului sunt disponibile pe site-ul instituției:  Programul de Internship 2025 – CJD.

„Prin acest program, oferim tinerilor posibilitatea de a învăța direct de la profesioniștii din administrația publică și de a dobândi experiența necesară pentru o carieră de succes”, transmit reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița.

