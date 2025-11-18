Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

România – Slovacia, ultimul duel al anului:  Naționala feminină de baschet joacă astăzi la Ploiești, de la ora 19:00

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Echipa națională de baschet feminin a României revine astăzi în fața publicului, într-un meci extrem de important din FIBA Women’s EuroBasket Qualifiers 2027. Tricolorele întâlnesc Slovacia, de la ora 19:00, în Sala Olimpia din Ploiești, iar atmosfera se anunță una de mare spectacol.

Suporterii sunt așteptați în număr cât mai mare pentru a le susține pe fete în ultimul meci al acestei ferestre de calificare.

Înaintea confruntării, jucătoarea Katy Armanu și selecționerul Cătălin Tănase au vorbit despre importanța partidei și despre determinarea echipei de a obține un rezultat pozitiv.

Meciul va fi transmis în direct pe Digi Sport și Prima Sport, pentru toți cei care nu pot ajunge în sală, dar vor să fie alături de tricolore.

România își dorește o prestație solidă în fața propriilor suporteri și un final de an în forță.

Hai, România!

Articolul precedent
Ultimul test al României din 2025: Tricolorii joacă astăzi  la Ploiești, de la 21:45
Articolul următor
Săptămână plină de magie la Cinema Independența: Filme pentru toate vârstele și toate gusturile
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Acțiune a polițiștilor rutieri pentru combaterea vitezei excesive pe DN 72 A, Priseaca

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au desfășurat o acțiune pe DN...

Instituții unite în lupta împotriva violenței domestice, acțiune informativ-preventivă în orașul Titu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Poliția Română continuă să pună prevenirea violenței domestice în...

Săptămână plină de magie la Cinema Independența: Filme pentru toate vârstele și toate gusturile

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Cinema Independența îi invită pe iubitorii de film să...

Ultimul test al României din 2025: Tricolorii joacă astăzi  la Ploiești, de la 21:45

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Naționala României dispută astăzi,  de la 21:45, pe stadionul „Ilie...

News

Instituții unite în lupta împotriva violenței domestice, acțiune informativ-preventivă în orașul Titu

Social 0
Poliția Română continuă să pună prevenirea violenței domestice în...

RAZIE A POLIȚIȘTILOR DÂMBOVIȚENI PENTRU MENȚINEREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR

Social 0
În perioada 15-16 octombrie a.c., în intervalul orar 17:00-01:00,...

RAR: Vehiculele second-hand pot fi vândute doar după eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului

Social 0
Registrul Auto Român (RAR) reamintește că vânzarea unui vehicul utilizat...

© 2023 Ziarul Dâmbovița