România – Slovacia, ultimul duel al anului:  Naționala feminină de baschet joacă astăzi la Ploiești, de la ora 19:00

Echipa națională de baschet feminin a României revine astăzi în fața publicului, într-un meci extrem de important din FIBA Women’s EuroBasket Qualifiers 2027. Tricolorele întâlnesc Slovacia, de la ora 19:00, în Sala Olimpia din Ploiești, iar atmosfera se anunță una de mare spectacol.

Suporterii sunt așteptați în număr cât mai mare pentru a le susține pe fete în ultimul meci al acestei ferestre de calificare.

Înaintea confruntării, jucătoarea Katy Armanu și selecționerul Cătălin Tănase au vorbit despre importanța partidei și despre determinarea echipei de a obține un rezultat pozitiv.

Meciul va fi transmis în direct pe Digi Sport și Prima Sport, pentru toți cei care nu pot ajunge în sală, dar vor să fie alături de tricolore.

România își dorește o prestație solidă în fața propriilor suporteri și un final de an în forță.

Hai, România!