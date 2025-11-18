Ultimul test al României din 2025: Tricolorii joacă astăzi  la Ploiești, de la 21:45

Naționala României dispută astăzi, de la 21:45, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, ultimul meci din acest an, dar și ultima partidă înaintea startului play-off-ului pentru calificarea la competiția majoră din 2026, programat în luna martie.

Partida va fi transmisă în direct de Antena 1 și Radio România Actualități, iar suporterii sunt invitați să fie alături de echipa națională în acest ultim duel al anului.

Tricolorii își încheie astfel seria meciurilor din 2025 cu un test important, menit să pregătească atmosfera și forma echipei pentru jocurile decisive din primăvară.